Кличко: ми пропонуємо талановитій молоді співпрацю для генерації ідей розвитку міста

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко запропонував створити на базі Київського національного університету будівництва і архітектури творчу студентську групу для генерації архітектурних ідей, які будуть цікавими для містобудування, і які столиця реалізовуватиме. Про це він заявив під час спілкування зі студентами КНУБА. Також перед цим мер оглянув виставку кращих робіт майбутніх архітекторів, яка представлена в університеті, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.