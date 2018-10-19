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Кличко: ми пропонуємо талановитій молоді співпрацю для генерації ідей розвитку міста

Кличко: ми пропонуємо талановитій молоді співпрацю для генерації ідей розвитку міста

Київ • УНН

 • 6475 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко запропонував створити на базі Київського національного університету будівництва і архітектури творчу студентську групу для генерації архітектурних ідей, які будуть цікавими для містобудування, і які столиця реалізовуватиме. Про це він заявив під час спілкування зі студентами КНУБА. Також перед цим мер оглянув виставку кращих робіт майбутніх архітекторів, яка представлена в університеті, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.

“Я не просто приїхав подивитися, я приїхав до вас із пропозицією. Столиця стрімко розвивається. І нам потрібні нові, цікаві ідеї, щоб робити наше місто ще красивішим, а життя в ньому - комфортнішим. Тут багато молодої талановитої молоді, яка прагне долучитися до змін у столиці. І ми пропонуємо вам таку співпрацю”, - звернувся Кличко до студентів.

Мер запропонував створити творчу студентську групу для генерації архітектурних ідей та рішень, яка співпрацюватиме з фахівцями КМДА.

“Я переконаний що ідей буде багато, деякі цікаві я побачив сьогодні на вашій виставці. І нам треба багато всього ще зробити, аби підкреслити красу, багату історію, унікальну атмосферу Києва”, - зазначив Кличко.

За словами мера, перед містом стоїть багато завдань. Це і створення нових об’єктів соціальної інфраструктури: шкіл, дитячих садочків, лікарень та спортивних об’єктів. І облаштування зон відпочинку і громадських просторів, парків та скверів. І реконструкція існуючих та побудова нових транспортних розв’язок. І розв’язання проблем зі зведенням нового комфортного житла для киян.

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