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Кличко: мы предлагаем талантливой молодежи сотрудничество для генерации идей развития города

Кличко: мы предлагаем талантливой молодежи сотрудничество для генерации идей развития города

Киев  •  УНН

 • 6475 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко предложил создать на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры творческую студенческую группу для генерации архитектурных идей, которые будут интересны для градостроительства, и которые столица реализовывать. Об этом он заявил во время общения со студентами КНУСА. Также перед этим мэр осмотрел выставку лучших работ будущих архитекторов, которая представлена в университете, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы .

"Я не просто приехал посмотреть, я приехал к вам с предложением. Столица стремительно развивается. И нам нужны новые, интересные идеи, чтобы делать наш город еще красивее, а жизнь в нем - комфортнее. Здесь много молодой талантливой молодежи, которая стремится приобщиться к изменениям в столице. И мы предлагаем вам такое сотрудничество ", - обратился Кличко к студентам.

Мэр предложил создать творческую студенческую группу для генерации архитектурных идей и решений, которая будет сотрудничать со специалистами КГГА.

"Я убежден, что идей будет много, некоторые интересные я увидел сегодня на вашей выставке. И нам нужно много всего еще сделать, чтобы подчеркнуть красоту, богатую историю, уникальную атмосферу Киева ", - отметил Кличко.

По словам мэра, перед городом стоит много задач. Это и создание новых объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц и спортивных объектов. И обустройства зон отдыха и общественных пространств, парков и скверов. И реконструкция существующих и строительство новых транспортных развязок. И решение проблем с возведением нового комфортного жилья для киевлян.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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