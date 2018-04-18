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Кличко: ми не зменшуємо темпів ремонту дорожньої інфраструктури

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У планах столичної влади — не зменшувати темпів дорожньо-будівельних робіт. І в столиці вже розпочали цьогорічний сезон з капітальних ремонтів доріг. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час спільної з главами районів перевірки капітального ремонту вулиці Алма-Атинської в Дніпровському районі столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.

Кличко: ми не зменшуємо темпів ремонту дорожньої інфраструктури

Кличко підкреслив, що капітальний ремонт цієї вулиці робили 42 роки тому. Тому сьогодні взялися за її комплексне оновлення. Капітально відремонтують дорожнє полотно, яке складатиметься з трьох шарів. Дорожню розмітку нанесуть довговічну — з використанням елементів з пластику. Також триває повна заміна бордюрів та влаштування дощової каналізації. Капітально відремонтують шляхопровід з трамвайними коліями. На Алма-Атинській вже завершують встановлювати нове, сучасне зовнішнє освітлення.

За проектом відремонтують понад 800 погонних метрів трамвайних колій. Оновлять контактну мережу трамваю. За словами мера столиці, підрядники обіцяють завершити капітальний ремонт вулиці у жовтні цього року.

“Дороги нам дісталися у спадок у жахливому стані, деякі не ремонтувалися по 20-30 років, а то й більше. Як, наприклад, Алма-Атинська. Нагадаю, у 2016 році ми відремонтували 200 км доріг та проїздів, у 2017 році — 300 км. І як мінімум 300 км доріг ми плануємо відремонтувати цього року, — наголосив Кличко. — Хочу відзначити, що ми постійно контролюємо якість нового дорожнього покриття і ефективність використання підрядником коштів при проведенні ремонтних робіт. Підрядники дають гарантію на нові дороги — 5 років. Якщо за цей час буде виявлено недоліки, підрядник має усунути їх за власний кошт”, — наголосив Кличко.

За словами мера, в столиці вже тривають роботи на 10 об’єктах капітального ремонту. Це 2 транспортних розв’язки — на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела та на перетині проспекту Леся Курбаса і вулиць Гната Юри та Покотила. Також роботи ведуться ще на 7 вулицях столиці: Олени Теліги, Набережному шосе, вулиці Сім’ї́ Кульже́нків, Вифлеємській, Володимирській, бульварі Вернадського та на проспекті Тичини. Днями розпочнуться капітальні роботи і на вулиці Ярославів Вал.

Крім того, у 2018 році капітальний ремонт очікує на проспекти Бандери та Палладіна, Софійську площу, вулиці Назарівську, Леонтовича, Заболотного, Родимцева, Довженка, а також штучні споруди, як, наприклад, міст Метро через Русанівську протоку, шляхопровід на перетині вулиці Олени Теліги та вулиці Кирилівської.

“Ми розпочали капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через річку Дніпро, а також на шляхопроводі в районі станції метро Видубичі. За висновками фахівців, 70 транспортних споруд столиці знаходяться в передаварійному стані. І наше завдання — в максимально короткі терміни зробити все, щоб відремонтувати проблемні об‘єкти”, — підкреслив Віталій Кличко.

Також цього року розпочнуть ремонт Шулявського шляхопроводу, який триватиме 2 роки. Орієнтовна вартість робіт — близько 1,5 млрд грн.

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