Кличко: ми не зменшуємо темпів ремонту дорожньої інфраструктури

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У планах столичної влади — не зменшувати темпів дорожньо-будівельних робіт. І в столиці вже розпочали цьогорічний сезон з капітальних ремонтів доріг. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час спільної з главами районів перевірки капітального ремонту вулиці Алма-Атинської в Дніпровському районі столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.