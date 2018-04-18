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Кличко: Мы не уменьшаем темпов ремонта дорожной инфраструктуры

Киев • УНН

 • 4745 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В планах столичных властей - не сбавлять темпов дорожно-строительных работ. И в столице уже начали нынешний сезон с капитальных ремонтов дорог. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время совместной с главами районов проверки капитального ремонта улицы Алма-Атинской в Днепровском районе столицы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра .

Кличко: Мы не уменьшаем темпов ремонта дорожной инфраструктуры

Кличко подчеркнул, что капитальный ремонт этой улицы делали 42 года назад. Поэтому сегодня взялись за ее комплексное обновление. Капитально отремонтируют дорожное полотно, которое будет состоять из трех слоев. Дорожную разметку нанесут долговечную - с использованием элементов из пластика. Также продолжается полная замена бордюров и устройства ливневой канализации. Капитально отремонтируют путепровод с трамвайными путями. На Алма-Атинской уже завершают устанавливать новое, современное наружное освещение.

По проекту отремонтируют более 800 погонных метров трамвайных путей. Обновят контактную сеть трамвая. По словам мэра столицы, подрядчики обещают завершить капитальный ремонт улицы в октябре этого года.

"Дороги нам достались в наследство в ужасном состоянии, некоторые не ремонтировались по 20-30 лет, а то и больше. Как, например, Алма-Атинская. Напомню, в 2016 году мы отремонтировали 200 км дорог и проездов, в 2017 году - 300 км. И как минимум 300 км дорог мы планируем отремонтировать в этом году, - отметил Кличко. - Хочу отметить, что мы постоянно контролируем качество нового дорожного покрытия и эффективность использования подрядчиком средств при проведении ремонтных работ. Подрядчики дают гарантию на новые дороги - 5 лет. Если за это время будет выявлены недостатки, подрядчик должен устранить их за свой счет ", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, в столице уже ведутся работы на 10 объектах капитального ремонта. Это 2 транспортных развязки - на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела и на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры и Покотило. Также работы ведутся еще на 7 улицах столицы: Елены Телиги, Набережном шоссе, улице Семьи Кульженко, Вифлеемской, Владимирской, бульвару Вернадского и на проспекте Тычины. На днях начнутся капитальные работы и на улице Ярославов Вал.

Кроме того, в 2018 году капитальный ремонт ожидает проспекты Бандеры и Палладина, Софийскую площадь, улицы Назаровская, Леонтовича, Заболотного, Родимцева, Довженко, а также искусственные сооружения, как, например, мост Метро через Русановский пролив, путепровод на пересечении улицы Елены Телиги и улицы Кирилловской.

"Мы начали капитальный ремонт деформационных швов Эстакадный части Южного мостового перехода через реку Днепр, а также на путепроводе в районе станции метро Выдубичи. По заключению специалистов, 70 транспортных сооружений столицы находятся в предаварийном состоянии. И наша задача - в максимально короткие сроки сделать все, чтобы отремонтировать проблемные объекты ", - подчеркнул Виталий Кличко.

Также в этом году начнут ремонт Шулявского путепровода, который продлится 2 года. Ориентировочная стоимость работ - около 1500000000 грн.

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