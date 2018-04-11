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Кличко: керівники ТРЦ мають терміново усунути порушення протипожежної безпеки

Кличко: керівники ТРЦ мають терміново усунути порушення протипожежної безпеки

Київ • УНН

 • 5824 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Якщо виявлені під час перевірок в ТРЦ порушення норм протипожежної безпеки не будуть усунуті в найкоротші терміни, міська влада звертатиметься до суду. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час спільної з головами районів перевірки стану протипожежної безпеки в ТРЦ “Магелан”, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.

“Щодо порушень, які не усунуто, ми звертаємося до керівництва таких торгово-розважальних центрів, щоб в стислі терміни все виправили. Інакше ми будемо звертатися до судів щодо безвідповідального бізнесу, — відзначив Кличко. — Безпека киян є одним з ключових пріоритетів. А недбалість власників торгових центрів може коштувати життя людей. Це неприпустимо! Ми не робитимемо помилок, які були допущені в російському Кемерово і призвели до страшної трагедії, — заявив Кличко та додав, що у разі, коли власники ТРЦ відмовлятимуться усувати такі порушення, їхній бізнес не працюватиме.

“Магелан”, де відбулася перевірка, входить в десятку найбільш відвідуваних ТРЦ України. Щодня його відвідує понад 30 тисяч осіб. Кличко разом з керівництвом ДСНС в місті Києві та главами столичних районів оглянули всі три поверхи торговельного центру, стан евакуаційних шляхів та їх доступність для виходу, а також заклад громадського харчування, кінотеатр, дитячу зону. Вже на першому поверсі ТРЦ виявили порушення, які не усунули після попередньої перевірки рятувальників, — торгові точки навпроти центрального входу, в зоні під ескалаторами. Разом з тим, було виявлено, що деякі торгові точки на евакуаційних шляхах у результаті попередньої перевірки прибрали. Також в ТРЦ відкрили виходи на сходові клітини, які були до цього закриті.

За даними керівництва ДСНС у місті Києві, недостатньо у “Магелані” і схем евакуації громадян при пожежі.

Міський голова звернув увагу керівництва ТРЦ, що міська влада не має наміру створювати перешкоди бізнесу, але у “Магелані” повинні бути дотримані всі норми протипожежної безпеки.

“Ключові порушення — це захаращені шляхи евакуації. Деякі зауваження були усунуті, але є ще проблеми, які потрібно вирішити: прибрати торгівлю, наприклад, кафе, які зараз знаходяться на шляхах пожежної евакуації, щоб ці шляхи були вільними”, — зауважив Кличко.

Разом з тим, міський голова доручив головам райдержадміністрацій у Києві ознайомитись із висновками ДСНС щодо виявлених порушень у всіх ТРЦ столиці та особисто проконтролювати, аби усі порушення було усунуто. Повторні перевірки відбудуться вже найближчим часом.

“Ці перевірки будуть і в подальшому для того, щоб залишались відкритими евакуаційні шляхи, двері. Щоб не „виростали“ торговельні майданчики там, де мають бути вільні виходи для людей. Правила безпеки повинні бути дотримані і мають бути єдиними для всіх”, — додав він.

Кличко нагадав, що доручив перевірити всі ТРЦ столиці та інші місця масового скупчення людей на відповідність нормам пожежної безпеки після трагедії у російському місті Кемерово, де загинуло кілька десятків людей, значна частина з яких — діти. Такі перевірки — планові та позапланові — наразі тривають.

Нагадаємо, що ще донедавна на перевірки торгово-розважальних, навчальних, виховних, лікувальних закладів діяв мораторій, однак зараз він знятий і підрозділи ДСНС спільно з міськими службами виконують роботу, аби забезпечити належний рівень протипожежної безпеки у кожному закладі Києва. Також міські інспектори з благоустрою перевіряють евакуаційні виходи з метро і законність розташування біля них тимчасових споруд.

Також відбуваються протипожежні навчання. Вони уже були проведені на території трьох ТРЦ — “Ocean Plaza”, “Lavina Mall”, “Україна”.

Загалом у столиці більше 120 торгово-розважальних комплексів. І всі вони, відзначив Кличко, будуть перевірені на дотримання правил пожежної безпеки.

Тільки у квітні заплановано перевірити 96 ТРЦ, більше 500 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, 18 медичних закладів зі стаціонарним лікуванням.

Наразі тривають перевірки більше 10 ТРЦ, зокрема, “Магеллан”, “Dream-Town”, “ПРОСПЕКТ”, “ДОМОСФЕРА”, “101Tower”.

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