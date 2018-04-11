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Кличко: руководители ТРЦ должны срочно устранить нарушения противопожарной безопасности

Кличко: руководители ТРЦ должны срочно устранить нарушения противопожарной безопасности

Киев  •  УНН

 • 5822 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Если выявленные при проверках в ТРЦ нарушение норм противопожарной безопасности не будут устранены в кратчайшие сроки, городские власти обращаться в суд. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время совместной с главами районов проверки состояния противопожарной безопасности в ТРЦ "Магелан", передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Относительно нарушений, которые не устранены, мы обращаемся к руководству таких торгово-развлекательных центров, чтобы в сжатые сроки все исправили. Иначе мы будем обращаться в суды по безответственного бизнеса, - отметил Кличко. - Безопасность киевлян является одним из ключевых приоритетов. А небрежность владельцев торговых центров может стоить жизни людей. Это недопустимо! Мы не будем ошибок, которые были допущены в российском Кемерово и привели к страшной трагедии, - заявил Кличко и добавил, что в случае, когда владельцы ТРЦ отказываться устранять нарушения, их бизнес не будет.

"Магеллан", где состоялась проверка, входит в десятку наиболее посещаемых ТРЦ Украины. Ежедневно его посещает более 30000 человек. Кличко вместе с руководством ДСНС в Киеве и главами столичных районов осмотрели все три этажа торгового центра, состояние эвакуационных путей и их доступность для выхода, а также заведение общественного питания, кинотеатр, детскую зону. Уже на первом этаже ТРЦ обнаружили нарушения, которые не устранили после предварительной проверки спасателей, - торговые точки напротив центрального входа, в зоне под эскалаторами. Вместе с тем, было обнаружено, что некоторые торговые точки на эвакуационных путях в результате предварительной проверки убрали. Также в ТРЦ открыли выходы на лестничные клетки, которые были до этого закрыты.

По данным руководства ДСНС в Киеве, недостаточно в "Магеллан" и схем эвакуации людей при пожаре.

Мэр обратил внимание руководства ТРЦ, городская власть не намерена создавать препятствия бизнеса, но в "Магеллан" должны быть соблюдены все нормы противопожарной безопасности.

"Ключевые нарушения - это захламлены пути эвакуации. Некоторые замечания были устранены, но есть еще проблемы, которые нужно решить: убрать торговлю, например, кафе, которые сейчас находятся на путях пожарной эвакуации, чтобы эти пути были свободными ", - отметил Кличко.

Вместе с тем, мэр поручил председателям райгосадминистраций в Киеве ознакомиться с выводами ДСНС по выявленным нарушениям во всех ТРЦ столицы и лично проконтролировать, чтобы все нарушения были устранены. Повторные проверки состоятся в ближайшее время.

"Эти проверки будут и в дальнейшем для того, чтобы оставались открытыми эвакуационные пути, двери. Чтобы не "вырастали" торговые площадки там, где должны быть свободные выходы для людей. Правила безопасности должны быть соблюдены и должны быть едиными для всех ", - добавил он.

Кличко напомнил, что поручил проверить все ТРЦ столицы и другие места массового скопления людей на соответствие нормам пожарной безопасности после трагедии в российском городе Кемерово, где погибло несколько десятков человек, многие из которых - дети. Такие проверки - плановые и внеплановые - пока продолжаются.

Напомним, что еще недавно на проверки торгово-развлекательных, учебных, воспитательных, лечебных учреждений действовал мораторий, однако сейчас он снят и подразделения ДСНС совместно с городскими службами выполняют работу, чтобы обеспечить надлежащий уровень противопожарной безопасности в каждом заведении Киева. Также городские инспекторы по благоустройству проверяют эвакуационные выходы из метро и законность расположения у них временных сооружений.

Также происходят противопожарные учения. Они уже были проведены на территории трех ТРЦ - "Ocean Plaza", "Lavina Mall", "Украина".

Всего в столице более 120 торгово-развлекательных комплексов. И все они, отметил Кличко, будут проверены на соблюдение правил пожарной безопасности.

Только в апреле запланировано проверить 96 ТРЦ, более 500 дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, 18 медицинских учреждений со стационарным лечением.

Сейчас продолжаются проверки более 10 ТРЦ, в частности, "Магеллан", "Dream-Town", "ПРОСПЕКТ", "Домосфера", "101Tower".

Украинские Национальные Новости

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