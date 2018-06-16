Кличко доручив обстежити території районів для виявлення старих покинутих авто
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко доручив здійснити обстеження територій в усіх районах столиці з метою виявлення старих покинутих автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.
"Якщо автомобіль знаходиться в жахливому стані, ми бачимо, що на ньому відсутні номерні знаки, у нас є всі підстави, щоб евакуювати його на штрафмайданчик до з'ясування, хто є власником авто", - зазначив він в ефірі одного з телеканалів.
Якщо ж власників таких автомобілів не знаходять, зауважив міський голова, то з часом автівки слід утилізувати на металобрухт.
Відповідно до окремого доручення мера, глави районів міста мають забезпечити перевірку балансових територій з метою виявлення покинутих транспортних засобів у термін до 2 липня 2018 року. Відповідальним на рівні міської адміністрації визначено заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.
Зокрема, очільник Святошинської райдержадміністрації столиці Володимир Каретко вже провів робочу нараду з керівниками структурних підрозділів адміністрації щодо зазначеного питання та затвердив план обстеження балансових територій району.
Нагадаємо, 14 червня на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі стався вибух в старому покинутому авто, внаслідок якого постраждали чотири дитини.