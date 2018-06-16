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Кличко доручив обстежити території районів для виявлення старих покинутих авто

Кличко доручив обстежити території районів для виявлення старих покинутих авто

Київ • УНН

 • 6308 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко доручив здійснити обстеження територій в усіх районах столиці з метою виявлення старих покинутих автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.

"Якщо автомобіль знаходиться в жахливому стані, ми бачимо, що на ньому відсутні номерні знаки, у нас є всі підстави, щоб евакуювати його на штрафмайданчик до з'ясування, хто є власником авто", - зазначив він в ефірі одного з телеканалів.

Якщо ж власників таких автомобілів не знаходять, зауважив міський голова, то з часом автівки слід утилізувати на металобрухт.

Відповідно до окремого доручення мера, глави районів міста мають забезпечити перевірку балансових територій з метою виявлення покинутих транспортних засобів у термін до 2 липня 2018 року. Відповідальним на рівні міської адміністрації визначено заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Зокрема, очільник Святошинської райдержадміністрації столиці Володимир Каретко вже провів робочу нараду з керівниками структурних підрозділів адміністрації щодо зазначеного питання та затвердив план обстеження балансових територій району.

Нагадаємо, 14 червня на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі стався вибух в старому покинутому авто, внаслідок якого постраждали чотири дитини.

Українські Національні Новини

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