Кличко поручил обследовать территории районов для выявления старых заброшенных авто
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых заброшенных автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.
"Если автомобиль находится в ужасном состоянии, мы видим, что на нем отсутствуют номерные знаки, у нас есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку до выяснения, кто является владельцем авто", - отметил он в эфире одного из телеканалов.
Если же владельцев таких автомобилей не находят, отметил мэр, то со временем машины следует утилизировать на металлолом.
Согласно отдельного поручения мэра, главы районов города должны обеспечить проверку балансовых территорий с целью выявления брошенных транспортных средств в срок до 2 июля 2018 года. Ответственным на уровне городской администрации определены заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.
В частности, глава Святошинской райгосадминистрации столицы Владимир Каретко уже провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации по данному вопросу и утвердил план обследования балансовых территорий района.
Напомним, 14 июня на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четыре ребенка.