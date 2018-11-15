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Клаудіо Раньєрі очолив ФК "Фулхем"

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Італійський спеціаліст тренерського ремесла Клаудіо Раньєрі отримав призначення на пост головного наставника в “Фулхемі”, повідомляє УНН з посиланням на сайт англійського клубу.

На посаді 67-річний фахівець змінив серба Славішу Йокановіча, про розрив співпраці з яким клуб оголосив також вчора.

Раньєрі підписав з “Фулхемом” багаторічний контракт, але точна протяжність угоди не розголошується.

“Наш шлях в цьому сезоні привів мене до прийняття цього рішення, я знаю, що воно правильне і прийнято в потрібний час для наших гравців, клубу в цілому і уболівальників. Але я завжди буду цінувати і поважати Йокановіча за те, що він повернув „Фулхем“ в Прем’єр-лігу”, — сказав власник клубу Шахід Хан.

Примітно, що останнім місцем роботи Раньєрі був французький “Нант”, який він очолював з середини 2017 року.

Додамо також, кращим досягненням фахівця є чемпіонський титул з “Лестером” в АПЛ за підсумками сезону-2015/16.

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