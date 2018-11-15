Клаудио Раньери возглавил ФК "Фулхэм"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Итальянский специалист тренерского ремесла Клаудио Раньери получил назначение на пост главного наставника в “Фулхэме”, сообщает УНН со ссылкой на сайт английского клуба.
На посту 67-летний специалист сменил серба Славишу Йокановича, о разрыве сотрудничества с которым клуб объявил также вчера.
Раньери подписал с “Фулхэмом” многолетний контракт, но точная длительность сделки не разглашается.
“Наш путь в этом сезоне привел меня к принятию этого решения, я знаю, что оно правильное и принято в нужное время для наших игроков, клуба в целом и болельщиков. Но я всегда буду ценить и уважать Йокановича за то, что он вернул „Фулхэм“ в Премьер-лигу”, — сказал владелец клуба Шахид Хан.
Примечательно, что последним местом работы Раньери был французский “Нант”, который он возглавлял с середины 2017 года.
Добавим также, лучшим достижением специалиста является чемпионский титул с “Лестером” в АПЛ по итогам сезона-2015/16.