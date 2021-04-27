Київську обласну раду очолила дружина народного депутата від “Слуги народу”

Цитата

“Ми взяли на себе високу відповідальність за область, тому прошу всіх відкинути політичні інтриги і налагодити роботу так, щоб якнайшвидше прийняти низку рішень...”, — сказала вона.

Що було раніше

Сьогодні, 27 квітня, главу Київської обласної ради Олександра Склярова зняли з посади. Так, за його звільнення проголосували 59 депутатів.

Хто така Наталія Гунько

Наталія Гунько у 2012 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. У 2018 році закінчила економічний факультет Київського Національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Банківська справа”. Також у 2020 році закінчила Державний заклад вищої освіти “Університет менеджменту освіти” за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

Свою трудову діяльність почала секретарем Шевченківського районного суду міста Києва. На посаді працювала у 2003-2008 роках. Працювала юрисконсультом у ТОВ “Гільдія права”, у 2016 році стала головним юрисконсульт у цій компанії, а з листопада 2020 року — директором ТОВ “Гільдія права”. Депутат Київської обласної ради VII та VIII скликань.

Так, за даними декларації Наталії Гунько, її чоловіку належить доля в компаніях “Інтер-Профіт” і "Фінтехінвест“.У минулому році він балотувався в народні депутати на мажоритарному окрузі № 208 в Чернігівській області від “Слуги народу”, де переміг екс-нардепа Олега Ляшка.