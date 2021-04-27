Голову Київської облради зняли з посади

Деталі

Так, за звільнення Склярова проголосували 59 депутатів.



Депутати сьогодні зібралися для проведення сесії, яку кілька разів ініціювали раніше. Головним питання порядку денного стало саме звільнення голови ради Склярова від “Слуги народу” та його заступників.

За інформацією руху “Чесно”, Скляров отримав письмову вимогу про скликання вранці 27 квітня у телефонній розмові з головою фракції “Слуга народу” Полярушем, та повідомив, що сесійну залу не відкриє і на захід не з’явився. Також Скляров сказав, що слідкує за перебігом подій у прямому ефірі, який проводять депутати облради.

За таких умов депутати відправилися у велику сесійну залу. Голосували шляхом поіменного голосування за умови, що система “Рада” у цій залі відсутня.

Довідково

У листопаді минулого року депутати Київської обласної ради обрали її головою депутата від “Слуги народу” Олександра Склярова.



До цього Скляров обіймав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.