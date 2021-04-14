Київську міську раду підсвітили синьо-білими кольорами до Дня незалежності Ізраїлю

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Світлова Інсталяція, з нагоди Дня Незаложності Держави Ізраїль відкрилась у Києві. Київська мерія підсвічуватиметься синьо-білими кольорами ізраїльського прапору. Про це пише УНН з посиланням на Telegram Віталія Кличка.