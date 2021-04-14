Київську міську раду підсвітили синьо-білими кольорами до Дня незалежності Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Світлова Інсталяція, з нагоди Дня Незаложності Держави Ізраїль відкрилась у Києві. Київська мерія підсвічуватиметься синьо-білими кольорами ізраїльського прапору. Про це пише УНН з посиланням на Telegram Віталія Кличка.
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"Відкрили світлову інсталяцію разом з Надзвичайним та Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Джоелом Ліоном із нагоди святкування Дня Незалежності Держави Ізраїль", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Київська мерія підсвічуватиметься синьо-білими кольорами ізраїльського прапору до 6:00 15 квітня.
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