Киевский городской совет подсветили сине-белыми цветами ко Дню независимости Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Световая Инсталляция, по случаю Дня Независимости Государства Израиль открылась в Киеве. Киевская мэрия будет подсвечена сине-белыми цветами израильского флага. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Виталия Кличко.
Цитата
"Открыли световую инсталляцию вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Джоэлом Лионом по случаю празднования Дня Независимости Государства Израиль", - говорится в сообщении.
Детали
Киевская мэрия будет подсвечена сине-белыми цветами израильского флага до 6:00 15 апреля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия коронавируса: мэрию в Киеве подсветили цветами итальянского флага