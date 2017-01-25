Київському адвокату повідомили про підозру в несплаті 2,8 млн грн податків

За інформацією прес-служби, посадовець відобразив у податковій звітності безтоварні операції з фіктивним підприємством, внаслідок чого до бюджету не надійшло 2,8 млн гривень податків.

Наразі Київською місцевою прокуратурою № 8 спільно зі слідчим відділом фінансових розслідувань у Святошинському районі ГУ ДФС у Києві завершено досудове розслідування та обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.