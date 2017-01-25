Київському адвокату повідомили про підозру в несплаті 2,8 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Києві за службове підроблення та ухилення від сплати податків генеральному директору комерційного підприємства, який одночасно займається й адвокатською діяльністю, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
За інформацією прес-служби, посадовець відобразив у податковій звітності безтоварні операції з фіктивним підприємством, внаслідок чого до бюджету не надійшло 2,8 млн гривень податків.
Наразі Київською місцевою прокуратурою № 8 спільно зі слідчим відділом фінансових розслідувань у Святошинському районі ГУ ДФС у Києві завершено досудове розслідування та обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.