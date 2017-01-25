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Київському адвокату повідомили про підозру в несплаті 2,8 млн грн податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. У Києві за службове підроблення та ухилення від сплати податків генеральному директору комерційного підприємства, який одночасно займається й адвокатською діяльністю, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

За інформацією прес-служби, посадовець відобразив у податковій звітності безтоварні операції з фіктивним підприємством, внаслідок чого до бюджету не надійшло 2,8 млн гривень податків.

Наразі Київською місцевою прокуратурою № 8 спільно зі слідчим відділом фінансових розслідувань у Святошинському районі ГУ ДФС у Києві завершено досудове розслідування та обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Українські Національні Новини

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