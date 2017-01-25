Киевскому адвокату сообщили о подозрении в неуплате 2,8 млн грн налогов

По информации пресс-службы, чиновник отразил в налоговой отчетности бестоварные операции с фиктивным предприятием, в результате чего в бюджет не поступило 2,8 млн гривен налогов.

Сейчас Киевской местной прокуратурой № 8 совместно со следственным отделом финансовых расследований в Святошинском районе ГУ ГФС в Киеве завершено досудебное расследование и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.