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Киевскому адвокату сообщили о подозрении в неуплате 2,8 млн грн налогов

Киевскому адвокату сообщили о подозрении в неуплате 2,8 млн грн налогов

Киев • УНН

 • 10413 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Киеве за служебный подлог и уклонение от уплаты налогов генеральному директору коммерческого предприятия, который одновременно занимается адвокатской деятельностью, сообщается о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По информации пресс-службы, чиновник отразил в налоговой отчетности бестоварные операции с фиктивным предприятием, в результате чего в бюджет не поступило 2,8 млн гривен налогов.

Сейчас Киевской местной прокуратурой № 8 совместно со следственным отделом финансовых расследований в Святошинском районе ГУ ГФС в Киеве завершено досудебное расследование и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

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