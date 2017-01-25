Киевскому адвокату сообщили о подозрении в неуплате 2,8 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Киеве за служебный подлог и уклонение от уплаты налогов генеральному директору коммерческого предприятия, который одновременно занимается адвокатской деятельностью, сообщается о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
По информации пресс-службы, чиновник отразил в налоговой отчетности бестоварные операции с фиктивным предприятием, в результате чего в бюджет не поступило 2,8 млн гривен налогов.
Сейчас Киевской местной прокуратурой № 8 совместно со следственным отделом финансовых расследований в Святошинском районе ГУ ГФС в Киеве завершено досудебное расследование и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.