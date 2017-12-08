Київського "мінера" столичного метро засудили до 4 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Києві на чотири роки тюрми засудили чоловіка, який протягом тижня двічі телефонував на спецлінію 102 та повідомляв про підготовку вибуху на станції метро “Героїв Дніпра”, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції Києва.
Зазначається, що раніше судимий за вчинення аналогічного злочину зловмисник протягом тижняу квітні 2017 року зловмисник двічі телефонував до поліції та повідомляв про замінування станцій столичного метрополітену.
Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що зловмисник телефонував із таксофону на вулиці Попудренка. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину.
"Вироком Дніпровського районного суду у місті Києві зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України, засудили до чотирьох років позбавлення волі", - зазначили у поліції.
Як повідомляв УНН, правоохоронці викрили шістьох "телефонних терористів" у різних регіонах країни.