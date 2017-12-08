Киевского "минера" ​​столичного метро приговорили к 4 годам заключения

Отмечается, что ранее судимый за совершение аналогичного преступления злоумышленник в течение тижняу апреле 2017 злоумышленник дважды звонил в полицию и сообщал о заминировании станций столичного метрополитена.

Правоохранителям удалось выяснить, что злоумышленник звонил из таксофона на улице Попудренко. В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину.

"Приговором Днепровского районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, приговорили к четырем годам лишения свободы", - отметили в полиции.

Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили шестерых "телефонных террористов" в разных регионах страны.