Київський суд заарештував злочинців, що забили дівчину трубою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Києві суд арештував молодиків, які підозрюються у вбивстві молодої дівчини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Дарницький райсуд столиці обрав для трьох молодиків, які причетні до скоєння вбивства 25-річної мешканки столиці, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Злочин стався у січні 2017 року на вул. Декабристів у столиці. Злочинці забили дівчину залізною трубою та, забравши усі золоті прикраси та цінності, зникли з місця скоєння злочину.
Наразі злочинцям, які вже були раніше засуджені, повідомлено про підозру за ч.4 ст.187 (розбій), п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, чоловіку в Одесі вистрелили у голову.