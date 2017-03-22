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Київський суд заарештував злочинців, що забили дівчину трубою

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Києві суд арештував молодиків, які підозрюються у вбивстві молодої дівчини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Дарницький райсуд столиці обрав для трьох молодиків, які причетні до скоєння вбивства 25-річної мешканки столиці, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин стався у січні 2017 року на вул. Декабристів у столиці. Злочинці забили дівчину залізною трубою та, забравши усі золоті прикраси та цінності, зникли з місця скоєння злочину.

Наразі злочинцям, які вже були раніше засуджені, повідомлено про підозру за ч.4 ст.187 (розбій), п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, чоловіку в Одесі вистрелили у голову.

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