Київський суд заарештував злочинців, що забили дівчину трубою

Дарницький райсуд столиці обрав для трьох молодиків, які причетні до скоєння вбивства 25-річної мешканки столиці, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин стався у січні 2017 року на вул. Декабристів у столиці. Злочинці забили дівчину залізною трубою та, забравши усі золоті прикраси та цінності, зникли з місця скоєння злочину.

Наразі злочинцям, які вже були раніше засуджені, повідомлено про підозру за ч.4 ст.187 (розбій), п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, чоловіку в Одесі вистрелили у голову.