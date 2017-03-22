Киевский суд арестовал преступников, которые забили девушку трубой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киеве суд арестовал молодых людей, которые подозреваются в убийстве молодой девушки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Дарницкий райсуд столицы избрал для трех молодых людей, причастных к совершению убийства 25-летней жительницы столицы, меру пресечения в виде содержания под стражей.
Преступление произошло в январе 2017 года на ул. Декабристов в столице. Преступники убили девушку железной трубой и, забрав все золотые украшения и ценности, скрылись с места преступления.
Преступникам, которые уже были ранее судимы, сообщено о подозрении по ч.4 ст.187 (разбой), п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, мужчине в Одессе выстрелили в голову.