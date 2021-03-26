Київський "Сокіл" став третім півфіналістом УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Відбувся вирішальний, третій чвертьфінальний поєдинок плей-офф, в якому київський "Сокіл" приймав "Маріуполь", передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Підопічні Олега Шафаренко ударно почали перший період. Кияни протягом двох хвилин двічі вразили ворота Ільяса Гафіулліна. Рахунок в матчі на 46 секунді відкрив Ілля Смирнов, а трохи згодом його подвоїв капітан Фелікс Морозов. Як не старалися “чайки” скоротити відставання до першої перерви — їм не вдалося.
Друга 20-хвилинка також залишилася за киянами. Команда Шафаренко продовжила контролювати гру, не даючи супернику створити біля своїх воріт практично жодного небезпечного моменту. А ось кияни відзначилися у воротах маріупольців ще двома влучними кидками — Віталій Андрейків і Дмитро Німенко запалили на табло 4:0.
У заключному періоді хокеїсти “Маріуполя” кинулися штурмувати ворота киян, але всі їхні спроби виявилися марними — 4:0 на користь “Сокола”.
Доповнення
У півфіналі “Сокіл” зустрінеться з “Кременчуком”. Перші два матчі 1/2 фіналу плей-офф УХЛ пройдуть в Кременчуці 31 березня і 2 квітня.
Пряму путівку до півфіналу здобув переможець регулярної першості — “Донбас”.