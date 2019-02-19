Київський школяр поставив рекорд з кількості перемог на олімпіадах

"20 лютого 2019 р. до Національного Реєстру Рекордів буде внесено досягнення шестикласника київської гімпазії Андрія Куделі, який здобув 37 призових місць на шкільних олімпіадах за осінній сезон впродовж 65 днів", - пише Вєтрова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Школяр з Туреччини зламав національну систему, аби змінити свої оцінки

Серед перемог 11-річного вундеркінда олімпіади Всеукраїнського та міжнародного рівнів з таких дисциплін як українська мова, українська та світова літератури, історія, іноземні мови, інформатика, математика та інші. Як пояснив свої досягнення сам школяр, йому просто цікаво навчатися.

Раніше УНН повідомляв, що за минулий рік найбільше рекордів українці встановили у категорії "Спорт".