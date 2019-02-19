Киевский школьник поставил рекорд по количеству побед на олимпиадах

"20 февраля 2019 в Национальный Реестр Рекордов будут внесены достижения шестиклассника киевской гимпазии Андрея Кудели, который занял 37 призовых мест на школьных олимпиадах за осенний сезон в течение 65 дней", - пишет Ветрова.

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Среди побед 11-летнего вундеркинда олимпиады Всеукраинского и международного уровней по таким дисциплинам как украинский язык, украинская и мировая литературы, история, иностранные языки, информатика, математика и другие. Как пояснил свои достижения сам школьник, ему просто интересно учиться.

Ранее УНН сообщал, что за прошлый год больше всего рекордов украинцы установили в категории "Спорт".