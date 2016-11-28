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Київській області можуть загрожувати віялові відключення електроенергії - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Теоретично, Київській області також можуть загрожувати віялові відключення. Це може бути у зв'язку із проблемою палива, газу та вугілля. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Сергій Дяченко.

Київській області можуть загрожувати віялові відключення електроенергії - експерт

За його словами, вимикати світло можуть у разі морозної погоди, через нестачу газу.

“Теоретично, Київській обл. також можуть загрожувати віялові відключення. Це може бути у зв’язку із проблемою палива, газу та вугілля... при потужних морозах може виявитися замало запасів газу, віялові відключення можуть виникнути у центрі країни”, — сказав він.

Загалом, С.Дяченко сказав, що віялові відключення запросто можуть грозити Україні.

“Зараз можливо і не очевидно що таке буде, але така ситуація може виникнути, адже зараз один із блоків АЕС виведений через аварійне відключення. Якщо зимою щось випаде із генерації — то, ймовірно, що віялові відключення будуть виникати”, — додав він.

Експерт зауважив, що потужностей у нас достатньо,їх в основному забезпечують Трипільська і Київська ТЕС, однак, важливо, щоб у нас все буде гаразд із газом, паливом та вугіллям.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше експерти вже прогнозували, що віялові відключення можливі.  Також нагадаємо, вчора, два населених пункти на Львівщині залишилися без електроенергії через спиляне дерево

Станом на ранок 15 листопада знеструмленими залишаються 128 населених пунктів у 5 областях України

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