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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Киевской области могут угрожать веерные отключения электроэнергии - эксперт

Киев • УНН

 • 11424 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Теоретически, Киевской области также могут угрожать веерные отключения. Это может быть в связи с проблемой топлива, газа и угля. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт Сергей Дяченко.

Киевской области могут угрожать веерные отключения электроэнергии - эксперт

По его словам, выключать свет могут в случае морозной погоды, из-за нехватки газа.

"Теоретически, Киевской обл. также могут угрожать веерные отключения. Это может быть в связи с проблемой топлива, газа и угля ... при сильных морозах может оказаться недостаточно запасов газа, веерные отключения могут возникнуть в центре страны ", - сказал он.

В общем, С.Дяченко сказал, что веерные отключения запросто могут грозить Украине.

"Сейчас возможно и не очевидно, что такое будет, но такая проблема возникает, поскольку сейчас один из блоков АЭС выведен из-за аварийного отключения.  Если зимой что-то выпадет из генерации - то, вероятно, что веерные отключения будут возникать ", - добавил он.

Эксперт отметил, что мощностей у нас достаточно, их в основном обеспечивают Трипильская и Киевская ТЭС, однако, важно, чтобы у нас все было в порядке с газом, топливом и углем.

Напомним, как сообщал УНН, ранее эксперты уже прогнозировали, что веерные отключения возможны . Также напомним, вчера, два населенных пункта во Львовской области остались без электроэнергии через спиленное дерево .

По состоянию на утро 15 ноября обесточенными остаются 128 населенных пунктов в 5 областях Украины .

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