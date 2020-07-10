Київський чемпіонат світу з мініфутболу перенесено на рік

Чемпіонат світу U23 (який теж планувала прийняти столиця України) та серед жінок відбудуться наступного року.

Але остаточне рішення по останнім двом турнірам буде оприлюднено восени 2020 року залежно від ситуації з пандемією COVID-19.

Як повідомляв УНН, Україна виборола право приймати світову першість у Сенегалу.