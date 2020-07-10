Київський чемпіонат світу з мініфутболу перенесено на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Згідно рішення Виконавчого комітету WMF, чемпіонат світу з мініфутболу, який мав відбутися у Києві цього року, перенесений на 2022 рік, інформує УНН з посиланням на сторінку Федерації у Facebook.
Чемпіонат світу U23 (який теж планувала прийняти столиця України) та серед жінок відбудуться наступного року.
Але остаточне рішення по останнім двом турнірам буде оприлюднено восени 2020 року залежно від ситуації з пандемією COVID-19.
Як повідомляв УНН, Україна виборола право приймати світову першість у Сенегалу.