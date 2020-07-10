Киевский чемпионат мира по мини-футболу перенесен на год
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Согласно решению Исполнительного комитета WMF, чемпионат мира по мини-футболу, который должен состояться в Киеве в этом году, перенесен на 2022 год, информирует УНН со ссылкой на страницу Федерации в Facebook.
Чемпионат мира U23 (который тоже планировала принять столица Украины) и среди женщин состоятся в следующем году.
Но окончательные решения по последним двум турнирам будут обнародованы осенью 2020 года в зависимости от ситуации с пандемией COVID-19.
Как сообщал УНН, Украина получила право принимать мировое первенство у Сенегала.