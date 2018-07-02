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Київський "Арсенал" орендував форварда польської "Вісли"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Український форвард польської “Вісли” Денис Баланюк наступний сезон проведе у футболці новачка Української Прем’єр-ліги — “Арсеналу”. Про це футболіст повідомив у коментарі Football Hub, передає УНН.

“На рік уклав орендну угоду. Треба грати, треба повернутися”, — заявив Баланюк.

Упродовж річної оренди, Баланюк спробує завоювати довіру тренера київського Арсенала Фабріціо Раванеллі і повернути собі впевненість. За 21-річного нападника, котрий вже викликався до лав національної збірної, Арсенал заплатить полякам 300 тис. євро.

Також гравець порівняв умови у “Віслі” та своєму колишньому клубі — “Дніпрі”.

“Умови десь кращі, десь гірші. Якщо порівнювати, приміром, „Дніпро“ і „Віслу“, то у „Дніпрі“ набагато рівень був вищий, за організацією, базою. Там просто на чемпіонат приходять по 20 тисяч людей, тому і рівень начебто вище. Хоча за складом учасників, я б не сказав, що чимось відрізняється”, — вважає нападник.

Відзначимо, що Баланюк раніше виступав у “Дніпрі” з яким дійшов до фіналу Ліги Європи. У 27 матчах забив 5 м’ячів у сезоні 2016/17 років. Нападник змінив українську прописку на польську у вересні 2017, перейшовши до краківської “Вісли” за півмільйона євро. Цього літа він продовжив контракт, хоч заграти у цьому клубі минулого сезону одесит не зміг, провівши лише 7 поєдинків.

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