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Столичні вогнеборці ліквідували пожежу неподалік Петрівки

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу неподалік Петрівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Столичні рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховому складському приміщенні на вул. Новоконстянтинівській, 22/15, передає УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України в м.Києві.

“Сьогодні о 18:20 до столичних рятувальників надійшло повідомлення про те, що виникла пожежа в одноповерховому складському приміщенні на вул. Новоконстянтинівській, 22/15,” — йдеться в повідомленні.

“Вогнеборці, які прибули за викликом локалізували пожежу площею 450 кв.м. о 19:37, а о 20:15 — ліквідували,” — зазначили у ДСНС.

Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає, ДСНС вдалося запобігти подальшому розповсюдженню пожежі на прибудовані інші складські будівлі з побутовою технікою.

Причини виникнення загоряння наразі встановлюються.

Як повідомляв УНН, у Києві в районі Петрівки сталось задимлення, одну із доріг заблоковано.

Українські Національні Новини

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