Столичні вогнеборці ліквідували пожежу неподалік Петрівки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Столичні рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховому складському приміщенні на вул. Новоконстянтинівській, 22/15, передає УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України в м.Києві.
“Сьогодні о 18:20 до столичних рятувальників надійшло повідомлення про те, що виникла пожежа в одноповерховому складському приміщенні на вул. Новоконстянтинівській, 22/15,” — йдеться в повідомленні.
“Вогнеборці, які прибули за викликом локалізували пожежу площею 450 кв.м. о 19:37, а о 20:15 — ліквідували,” — зазначили у ДСНС.
Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає, ДСНС вдалося запобігти подальшому розповсюдженню пожежі на прибудовані інші складські будівлі з побутовою технікою.
Причини виникнення загоряння наразі встановлюються.
Як повідомляв УНН, у Києві в районі Петрівки сталось задимлення, одну із доріг заблоковано.