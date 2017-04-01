Киевские пожарные ликвидировали пожар неподалеку Петровки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Столичные спасатели ликвидировали пожар в одноэтажном складском помещении на ул. Новоконстантиновская, 22/15, передает УНН со ссылкой на Главное управление ДСНС Украины в Киеве.
“Сегодня в 18:20 в столичных спасателей поступило сообщение о том, что возник пожар в одноэтажном складском помещении на ул. Новоконстантиновская, 22/15,” — говорится в сообщении.
“Пожарные, прибывшие по вызову локализовали пожар площадью 450 кв.м. в 19:37, а в 20:15 — ликвидировали,” — отметили в ДСНС.
Травмированных и погибших в результате пожара нет, ДСНС удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара на пристроенные другие складские здания с бытовой техникой.
Причины возникновения возгорания устанавливаются.
Как сообщал УНН, в Киеве в районе Петровки произошло задымление , одну из дорог заблокирован.