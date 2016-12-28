Київські рятувальники випустили ексклюзивний календар на 2017 рік

“В Новий 2017 рік з новим форматом календаря. Довгоочікувані зміни в пожежно-рятувальній службі вже розпочалися – рятувальники отримали першу партію календарів абсолютно нового формату. Старання наших рятувальників, які стали головними героями, та усіх членів знімальної групи – виправдалися!”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, ФФУ випустила календар з гравцями чоловічої та жіночої збірної України на 2017 рік.