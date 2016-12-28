Киевские спасатели выпустили эксклюзивный календарь на 2017 год
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве презентовала новый календарь на 2017 год, в котором снялись спасатели, их родные, а также собака. Об этом сообщается на странице в Facebook главного управления ГосЧС Украины в Киеве, передает УНН.
"В Новый 2017 год с новым форматом календаря. Долгожданные изменения в пожарно-спасательной службе уже начались - спасатели получили первую партию календарей абсолютно нового формата. Старания наших спасателей, которые стали главными героями, и всех членов съемочной группы - оправдались!", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ФФУ выпустила календарь с игроками мужской и женской сборной Украины на 2017 год.