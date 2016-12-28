Киевские спасатели выпустили эксклюзивный календарь на 2017 год

"В Новый 2017 год с новым форматом календаря. Долгожданные изменения в пожарно-спасательной службе уже начались - спасатели получили первую партию календарей абсолютно нового формата. Старания наших спасателей, которые стали главными героями, и всех членов съемочной группы - оправдались!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ФФУ выпустила календарь с игроками мужской и женской сборной Украины на 2017 год.