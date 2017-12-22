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Київські поліцейські затримали чоловіка за розбій та викрадення іноземця

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Поліція Києва затримала зловмисника, який вчинив розбійний напад та викрадення іноземця. Його спільника, із яким вони насильно утримували чоловіка у салоні авто, розшукують. Про це повідомляє УНН з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва. 

Київські поліцейські затримали чоловіка за розбій та викрадення іноземця

"Зловмисником виявився 34-річний киянин, судимий за вчинення аналогічного злочину. Свою провину він повністю визнав. За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України" - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному обрана міра запобіжного заходу — тримання під вартою. Фігуранту та його спільнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Подія трапилася вночі у Шевченківському районі. Правоохоронці встановили, що двоє зловмисників чітко спланували злочин: водій таксі запропонував іноземцю, якого до цього кілька разів підвозив, подивитися Київ. Коли той погодився, у центрі вони підібрали спільника таксиста — і вже троє вирушили у напрямку проспекту Перемоги.

Дорогою вони почали вимагати у чоловіка гроші. Зрештою потерпілий віддав їм свої банківські картки: у двох різних місцях зловмисники намагалися зняти готівку, але їм не вдалося, бо власник назвав невірні пін-коди.

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У результаті спільники з обох боків сіли на заднє сидіння до іноземця і погрожували йому ножем. Вкотре отримавши відмову, один зі зловмисників наніс пасажиру кілька ножових поранень.

Однак, потерпілий чинив опір та вибив заднє вікно в машині. Це привернуло увагу поліцейських, які їхали поруч. Побачивши правоохоронців, зловмисники почали бігти. Одного із них оперативники затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, іншому вдалося втекти, його розшукують. Потерпілому відразу викликали “швидку”, зараз він перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, до суду передано справу щодо шести членів харківського організованого злочинного угруповання, яке викрадало та катувало людей, вимагаючи гроші.

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