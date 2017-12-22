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Киевские полицейские задержали мужчину за разбой и похищение иностранца

Киев • УНН

 • 10973 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Полиция Киева задержала злоумышленника, который совершил разбойное нападение и похищение иностранца. Его сообщника, с которым они насильно удерживали мужчину в салоне авто, разыскивают. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Киевские полицейские задержали мужчину за разбой и похищение иностранца

“Злоумышленником оказался 34-летний киевлянин, судимый за совершение аналогичного преступления. Свою вину он полностью признал. По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей. Фигуранту и его сообщнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Происшествие случилось ночью в Шевченковском районе. Правоохранители установили, что двое злоумышленников четко спланировали преступление: водитель такси предложил иностранцу, которого до этого несколько раз подвозил, посмотреть Киев. Когда тот согласился, в центре они подобрали сообщника таксиста — и уже трое отправились в направлении проспекта Победы.

По дороге они потребовали у мужчины деньги. В конце концов пострадавший отдал им свои банковские карточки: в двух разных местах злоумышленники пытались снять наличные, но им не удалось, потому что владелец назвал неверный пин-код.

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В результате сообщники с обеих сторон сели на заднее сиденье к иностранцу и угрожали ему ножом. Раз получив отказ, один из злоумышленников нанес пассажиру несколько ножевых ранений.

Однако, потерпевший оказал сопротивление и выбил заднее окно в машине. Это привлекло внимание полицейских, которые ехали рядом. Увидев правоохранителей, злоумышленники начали бежать. Одного из них оперативники задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, другому удалось скрыться, его разыскивают. Пострадавшему сразу вызвали “скорую”, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Напомним, в суд передано дело в отношении шести членов харьковского организованной преступной группировки, которая похищала и пытали людей, требуя деньги.

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