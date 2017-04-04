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Київське метро з початку року вже двічі "мінували"

Київське метро з початку року вже двічі "мінували"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. З початку року було два "замінування" київського метрополітену, було вилучено сім гранат. Про це на брифінгу заявив керівник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.

“Протягом 2014-2016 років майже 100 таких фактів було...в цьому році було вже два випадки фальшивого замінування”, — сказав А.Крищенко.

За його словами, у більшості випадків дзвінки про “мінування” надходять з непідконтрольних територій.

За його словами, постійно на 52 станціях метро працюють біля 100 правоохоронців, в тому числі з службовими собаками. Він додав, що вони регулярно оглядають станції на предмет наявності вибухівки.

Також, за даними А.Крищенка, наявні камери відеоспостереження, а правоохоронці проводять поверхневий огляд, а при необхідності працюють і з металошукачами. Він додав, що планується також встановлення камер на входах до підземки.

“Вже з початку року нами (в метро — ред.) вилучено 81 детонатор, 54 тротилових шашки... набої, 7 гранат, а також велику кількість холодної зброї”, — зазначив А.Крищенко.

“Фактичних спроб замінування метрополітену в цьому році не було”, — сказав він.

Він зазначив що метрополітен Києва перевозить близько 500 тис. громадян на добу.

Українські Національні Новини

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