Київське метро з початку року вже двічі "мінували"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. З початку року було два "замінування" київського метрополітену, було вилучено сім гранат. Про це на брифінгу заявив керівник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“Протягом 2014-2016 років майже 100 таких фактів було...в цьому році було вже два випадки фальшивого замінування”, — сказав А.Крищенко.
За його словами, у більшості випадків дзвінки про “мінування” надходять з непідконтрольних територій.
За його словами, постійно на 52 станціях метро працюють біля 100 правоохоронців, в тому числі з службовими собаками. Він додав, що вони регулярно оглядають станції на предмет наявності вибухівки.
Також, за даними А.Крищенка, наявні камери відеоспостереження, а правоохоронці проводять поверхневий огляд, а при необхідності працюють і з металошукачами. Він додав, що планується також встановлення камер на входах до підземки.
“Вже з початку року нами (в метро — ред.) вилучено 81 детонатор, 54 тротилових шашки... набої, 7 гранат, а також велику кількість холодної зброї”, — зазначив А.Крищенко.
“Фактичних спроб замінування метрополітену в цьому році не було”, — сказав він.
Він зазначив що метрополітен Києва перевозить близько 500 тис. громадян на добу.