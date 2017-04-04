Киевское метро с начала года уже дважды "минировали"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. С начала года было два "заминирования" киевского метрополитена, было изъято семь гранат. Об этом на брифинге заявил руководитель ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
“В течение 2014-2016 годов почти 100 таких фактов было ... В этом году было уже два случая ложного минирования”, — сказал А.Крищенко.
По его словам, в большинстве случаев звонки о “минировании” поступают с неподконтрольных территорий.
По его словам, постоянно на 52 станциях метро работают около 100 правоохранителей, в том числе со служебными собаками. Он добавил, что они регулярно осматривают станции на предмет наличия взрывчатки.
Также, по данным А.Крищенко, имеются камеры видеонаблюдения, а правоохранители проводят поверхностный осмотр, а при необходимости работают и с металлоискателями. Он добавил, что планируется также установление камер на входах в подземку.
“Уже с начала года нами (в метро — ред.) изъято 81 детонатор, 54 тротиловых шашки ... патроны, 7 гранат, а также большое количество холодного оружия”, — отметил А.Крищенко.
“Фактических попыток заминировании метрополитена в этом году не было”, — сказал он.
Он отметил, что метрополитен Киева перевозит около 500 тыс. граждан в сутки.