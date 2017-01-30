Київське "Динамо" зіграло внічию із болгарським "ЦСКА"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Під час заключного матчу першого навчально-тренувального збору у Марбельї київське "Динамо" зіграло у бойову нічию із софійським “ЦСКА”, передає кореспондент УНН.
Проти найтитулованішого клубу Болгарії Сергій Ребров випустив склад максимально наближений до бойового, у старті вийшли: Артур Рудько (45 Максим Коваль), Євген Хачеріді (62 Микита Бурда), Домагой Віда (72 Микита Корзун), Віторіну Антунеш (83 Павло Лук’янчук), Микола Морозюк (81 Олександр Тимчик), Володимир Шепелєв (61 Сергій Рибалка), Денис Гармаш (61 Павло Оріховський), Віталій Буяльський (61 Сергій Сидорчук), Віктор Циганков (61 Андрій Ярмоленко) , Дерліс Гонсалес (61 Артем Громов), Артем Бесєдін (45 Жуніор Мораєс).
Кияни пропустили вже у дебюті зустрічі — Артур Рудько не надто вдало зіграв на виході, давши Олександру Дюргелову видати передачу в центр штрафного майданчика, де в потрібному місці і в потрібний час опинився Руі Педро. Португальцю залишалось лише влучити у майже порожні ворота — 1:0.
Гру команди продовжили у неквапливому темпі, а основна боротьба змістилась у центр поля. Гольовим моментом динамівці змогли відповісти лише на 27-й хвилині — кияни розіграли кутовий з лівого офлангу — В.Антунеш навісив до штрафного майданчика, де Д.Гармаш, знаходячись у хорошій позиції, не зумів обробити м’яч.
На 36-й хвилині динамівці встановили паритет у матчі — Віталій Буяльський, отримавши пас від Циганкова у центрі штрафного майданчика, в падінні вразив ворота Георгі Кітанова. За першим голом одразу ж послідував і другий — на 38-й хвилині Денис Гармаш виконав навіс у штрафний майданчик, звідки Дерліс Гонсалес головою перекинув болгарського кіпера.
У дебюті зустрічі за “Динамо” зіграла поперечина воріт, на 50-й хвилині Густаво Кулма зі штрафного удару з метрів двадцяти перевірив пильність Максима Коваля і заодно міцність іспанських воріт. Своїй колишній команді міг забити Жуніор Мораєс (бразилець провів сезон 2011-2012 саме в “ЦСКА”, втім лайнсмен не зарахував гол нападника через офсайд).
Другий тайм команди провели без моментів, здебільшого розігруючи у центрі поля, тому основна частина другої половини зустрічі запам’яталась лише кількома напівмоментами та сейвом на останній хвилині матчу Максима Коваля — наш голкіпер витягнув м’яч із дев’ятки після удару головою гравця “ЦСКА”.
Останні хвилини зустрічі виявились цікавішими ледь чи не за весь другий тайм тайм, якщо з дев’ятки Максим Коваль м’яч витягнув, то на 92-й хвилині зустрічі змушений був капітулювати після пенальті виконаного Кирилом Десподовим.
Одразу ж після пенальті прозвучав фінальний свисток, який зафіксував нічию 2:2.
Вже сьогодні кияни повернуться з Іспанії до Києва, а вже четвертого лютого “Динамо” розпочне другий тренувальний збір у тій же іспанській Марбельї.