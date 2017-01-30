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Киевское "Динамо" сыграло вничью с болгарским "ЦСКА"

Киевское "Динамо" сыграло вничью с болгарским "ЦСКА"

Киев • УНН

 • 10903 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Во время заключительного матча первого учебно-тренировочного сбора в Марбелье киевское "Динамо" сыграло в боевую ничью с софийским "ЦСКА", передает корреспондент УНН.

Против самого титулованного клуба Болгарии Сергей Ребров выпустил состав максимально приближенный к боевому, в старте вышли Артур Рудько (45 Максим Коваль), Евгений Хачериди (62 Никита Бурда), Домагой Вида (72 Никита Корзун), Антунеш (83 Павел Лукьянчук), Николай Морозюк (81 Александр Тымчик), Владимир Шепелев (61 Сергей Рыбак), Денис Гармаш (61 Павел Ореховский), Виталий Буяльский (61 Сергей Сидорчук), Виктор Цыганков (61 Андрей Ярмоленко), Дерлис Гонсалес (61 Артем Громов), Артем Беседин (45 Жуниор Мораес).

Киевляне пропустили уже в дебюте встречи - Артур Рудько не слишком удачно сыграл на выходе, дав Александру Дюргелову выдать передачу в центр штрафной, где в нужном месте и в нужное время оказался Руи Педро. Португальцу оставалось только попасть в почти пустые ворота - 1:0.

Игру команды продолжили в неторопливом темпе, а основная борьба сместилась в центр поля. Голевым моментом динамовцы смогли ответить лишь на 27-й минуте - киевляне разыграли угловой с левого офлангу - В.Антунеш навесил в штрафную, где Д.Гармаш, находясь в хорошей позиции, не сумел обработать мяч.

На 36-й минуте динамовцы установили паритет в матче - Виталий Буяльский, получив пас от Цыганкова в центре штрафной, в падении поразил ворота Георги Китанова. За первым голом сразу же последовал и второй - на 38-й минуте Денис Гармаш выполнил навес в штрафную, откуда Дерлис Гонсалес головой перебросил болгарского голкипера.

В дебюте встречи с "Динамо" сыграла перекладина ворот, на 50-й минуте Густаво Кулма со штрафного метров с двадцати проверил бдительность Максима Коваля и заодно прочность испанских ворот. Своей бывшей команде мог забить Жуниор Мораес (бразилец провел сезон 2011-2012 именно в "ЦСКА", впрочем лайнсмен не засчитал гол нападающего из-за офсайда).

Второй тайм команды провели без моментов, в основном разыгрывая в центре поля, поэтому основная часть второй половины встречи запомнилась лишь несколькими полумоментами и сейвом на последней минуте матча Максима Коваля - наш голкипер вытащил мяч из девятки после удара головой игрока "ЦСКА".

Последние минуты встречи оказались самыми интересными едва ли не за весь второй тайм, и если из девятки Максим Коваль мяч вытащил, то на 92-й минуте встречи вынужден был капитулировать после пенальти выполненного Кириллом Десподовым.

Сразу же после пенальти прозвучал финальный свисток, который зафиксировал ничью 2:2.

Уже сегодня киевляне вернутся из Испании в Киев, а уже четвертого февраля "Динамо" начнет второй тренировочный сбор в той же испанской Марбелье.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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