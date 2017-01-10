Київська прокуратура повідомили про підозру директору санаторію у привласнення коштів

Встановлено, що директор оздоровчого комплексу шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей привласнила понад один мільйон гривень, виділених на реалізацію бюджетної програми “Заходи психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО”.

Дії посадової особи кваліфіковано за ч.1 ст.366 (службове підроблення) та ч.5 ст.191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) КК України.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.