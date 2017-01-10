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Киевская прокуратура сообщила о подозрении в присвоении средств директору санатория

Киевская прокуратура сообщила о подозрении в присвоении средств директору санатория

Киев • УНН

 • 7372 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении директору санаторно-оздоровительного комплекса "Родничок" в присвоении более одного миллиона гривен, выделенных на реабилитацию воинов АТО. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что директор оздоровительного комплекса путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений присвоила более миллиона гривен, выделенных на реализацию бюджетной программы "Мероприятия психологической реабилитации пострадавших участников АТО".

Действия должностного лица квалифицированы по ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.5 ст.191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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