Киевская прокуратура сообщила о подозрении в присвоении средств директору санатория
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении директору санаторно-оздоровительного комплекса "Родничок" в присвоении более одного миллиона гривен, выделенных на реабилитацию воинов АТО. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры.
Установлено, что директор оздоровительного комплекса путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений присвоила более миллиона гривен, выделенных на реализацию бюджетной программы "Мероприятия психологической реабилитации пострадавших участников АТО".
Действия должностного лица квалифицированы по ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.5 ст.191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.