Київська поліція затримала викрадачів таксі, які напали на водія
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У мікрорайоні Пуща-Водиця поліція затримала двох викрадачів таксі, які напали на водія із удавкою та викрали автомобіль. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про напад на водія та викрадення автомобіля Renault. Про правопорушення терміново проінформували екіпажі поліції, які патрулюють вулиці, а також оперативні підрозділи.
На місці події до правоохоронців звернувся 41-річний уродженець Луганської області, який проживає у Києві та працює таксистом.
Чоловік розповів, що приблизно о 21:20 на проспекті Свободи він підібрав двох пасажирів та повіз їх до будинку неподалік станції метро Лук’янівка. Біля місця призначення чоловіки змінили адресу та попросили підвезти їх до супермаркету. Біля магазину пасажири вже мали розрахуватися за послуги, натомість зловмисник, який сидів ззаду, накинув на шию водію мотузку і спробував придушити. Луганчанин вирвався і вискочив із салону. Нападники заволоділи автомобілем і поїхали.
Екіпаж полку поліції особливого призначення у мікрорайоні Пуща-Водиця виявив розшукуваний Renault і затримав двох чоловіків, яких постраждалий водій впізнав, як нападників.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування слідчі встановлять всі обставини події та ступінь вини кожного із учасників. За законом їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.