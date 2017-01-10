Киевская полиция задержала похитителей такси, которые напали на водителя

В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о нападении на водителя и угоне автомобиля Renault. О правонарушениях срочно проинформировали экипажи полиции, патрулирующие улицы, а также оперативные подразделения.

На месте происшествия в милицию обратился 41-летний уроженец Луганской области, который проживает в Киеве и работает таксистом.

Мужчина рассказал, что примерно в 21:20 на проспекте Свободы он подобрал двух пассажиров и повез их в дом недалеко от станции метро Лукьяновка. Возле места назначения мужчины сменили адрес и попросили подвезти их до супермаркета. У магазина пассажиры уже должны были рассчитаться за услуги, вместо этого злоумышленник, который сидел сзади, накинул на шею водителю веревку и попытался придушить. Луганчанин вырвался и выскочил из салона. Нападавшие завладели автомобилем и уехали.

Экипаж полка полиции особого назначения в микрорайоне Пуща-Водица обнаружил разыскиваемый Renault и задержал двух мужчин, пострадавший водитель узнал нападающих.

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования следователи установят все обстоятельства происшествия и степень вины каждого из участников. По закону им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.