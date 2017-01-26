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Київська поліція викрили чоловіка, який інсценував розбійний напад

Київська поліція викрили чоловіка, який інсценував розбійний напад

Київ • УНН

 • 6486 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Київські правоохоронці викрили 27-річного чоловіка, який інсценував розбійний напад. Чоловікові оголосили підозру у завідомо неправдивому повідомлення про злочин. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

Повідомлення про те, що невідомі особи на темному автомобілі “підрізали” машину киянина і, погрожуючи зброєю, відкрито заволоділи пакетом із грошима, надійшло до чергової частини ввечері на початку січня.

На місці події 27-річний власник Daewoo Lanos розповів правоохоронцям, що є перевізником. Того дня клієнт попросив його доставити пакет до центрального автовокзалу і передати знайомій жінці.

Зі слів перевізника, на Залізничному шосе Lanos обігнав Mercedes-Benz і перегородив йому дорогу. Із німецького авто вийшов чоловік у камуфляжному одязі та медичній масці на обличчі і направив пістолет у сторону Daewoo. Постражадлий закрив обличчя і почув звук пострілу та тріск скла. Після зловмисник розбив прикладом вікно правих передніх дверцят і забрав пакунок.

Перевізник зателефонував поліції та клієнту і розповів про подію. Згодом власник пакету повідомив правоохоронцям, що там були гроші — 207 тисяч гривень, які передавалися як завдаток для придбання нерухомості.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Однак, у результаті слідчих правоохоронці встановили, що постраждалий інсценував розбійний напад. Чоловік завчасно спланував “повідомлення про злочин”, залучив “акторів”. Ці дані також підтверджуються вилученим відеозаписом із камер відеоспостереження. На них зафіксовані маневри Daewoo Lanos та німецького авто, а також факт спілкування співучасників.

Зрозумівши, що його викрили, 27- річний чоловік повернув кошти власнику та вирішив співпрацювати зі слідством, надав покази та визнав свою провину. Кримінальне провадження про розбійний напад закрили. Натомість слідчі відкрили провадження за ч.2 ст.383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину), у рамках якого чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до 5-ти років позбавлення волі.

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