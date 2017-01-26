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Киевская милиция разоблачили мужчину, который инсценировал разбойное нападение

Киевская милиция разоблачили мужчину, который инсценировал разбойное нападение

Киев • УНН

 • 6484 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Киевские правоохранители разоблачили 27-летнего мужчину, который инсценировал разбойное нападение. Мужчине объявили подозрение в заведомо ложном сообщении о преступлении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Сообщение о том, что неизвестные лица на темном автомобиле "подрезали" машину киевлянина и, угрожая оружием, открыто завладели пакетом с деньгами, поступило в дежурную часть вечером в начале января.

На месте происшествия 27-летний владелец Daewoo Lanos рассказал правоохранителям, что является перевозчиком. В тот день клиент попросил его доставить пакет до центрального автовокзала и передать знакомой женщине.

По словам перевозчика, на Железнодорожном шоссе Lanos обогнал Mercedes-Benz и преградил ему дорогу. Из немецкого авто вышел человек в камуфляжной одежде и медицинской маске на лице и направил пистолет в сторону Daewoo. Пострадавший закрыл лицо и услышал звук выстрела и треск стекла. После злоумышленник разбил прикладом окно правой передней двери и забрал пакет.

Перевозчик позвонил полиции и клиенту и рассказал о произошедшем. Впоследствии владелец пакета сообщил правоохранителям, что там были деньги - 207 000 гривен, которые передавались в качестве задатка для приобретения недвижимости.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Однако, в результате следственных правоохранители установили, что пострадавший инсценировал разбойное нападение. Мужчина заранее спланировал "сообщение о преступлении", привлек "актеров". Эти данные также подтверждаются изъятой видеозаписью с камер видеонаблюдения. На них зафиксированы маневры Daewoo Lanos и немецкого авто, а также факт общения соучастников.

Поняв, что его разоблачили, 27-летний мужчина вернул средства владельцу и решил сотрудничать со следствием, дал показания и признал свою вину. Уголовное производство о разбойном нападении закрыли. Зато следователи открыли производство по ч.2 ст.383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления), в рамках которого мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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