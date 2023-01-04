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Київська обласна прокуратору представила нового очільника

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Генеральний прокурор України Андрій Костін представив нового керівника Київської обласної прокуратури. Ним став колишній заступник прокурора Київщини — Максим Крим. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає УНН.

Київська обласна прокуратору представила нового очільника

Цитата

“Генпрокурор закцентував на першочергових завданнях для нового керівника і пріоритетних напрямах — документуванні та розслідуванні воєнних злочинів РФ”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Максим Крим представляв сторону обвинувачення у справі проти експрезидента Віктора Януковича.

З листопада 2020 року Київську обласну прокуратуру очолював Олексій Хоменко.

Що відомо про Максима Крима

Народився 1988 р. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури з 2010 року.

Працював від слідчого до першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

З листопада 2020 року обіймав посаду заступника керівника Київської обласної прокуратури.

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