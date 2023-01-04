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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 22103 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Киевская областная прокуратору представила нового руководителя

Киев • УНН

 • 985956 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин представил нового руководителя Киевской областной прокуратуры. Им стал бывший заместитель прокурора Киевской области — Максим Крым. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.

Киевская областная прокуратору представила нового руководителя

Цитата

“Генпрокурор акцентировал на первоочередных задачах для нового руководителя и приоритетных направлениях — документировании и расследовании военных преступлений рф”, — говорится в сообщении.

Отметим, что Максим Крым представлял сторону обвинения в деле против экс-президента Виктора Януковича.

С ноября 2020 года Киевскую областную прокуратуру возглавлял Алексей Хоменко.

Что известно о Максиме Крыме

Родился в 1988 г. Окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры с 2010 года.

Работал от следователя до первого заместителя руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

С ноября 2020 года занимал должность заместителя руководителя Киевской областной прокуратуры.

Украинские Национальные Новости

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