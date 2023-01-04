Киевская областная прокуратору представила нового руководителя
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин представил нового руководителя Киевской областной прокуратуры. Им стал бывший заместитель прокурора Киевской области — Максим Крым. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.
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“Генпрокурор акцентировал на первоочередных задачах для нового руководителя и приоритетных направлениях — документировании и расследовании военных преступлений рф”, — говорится в сообщении.
Отметим, что Максим Крым представлял сторону обвинения в деле против экс-президента Виктора Януковича.
С ноября 2020 года Киевскую областную прокуратуру возглавлял Алексей Хоменко.
Что известно о Максиме Крыме
Родился в 1988 г. Окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры с 2010 года.
Работал от следователя до первого заместителя руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
С ноября 2020 года занимал должность заместителя руководителя Киевской областной прокуратуры.