Київщина за 2016 рік стабілізувала ситуацію у сфері будівництва
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Після падіння обсягів будівництва у 2015 році, Київській області вдалося відновити зростання показників у сфері, повідомляє УНН з посиланням на дані Держстатистики.
За підсумками 2016 року, індекс будівельної продукції Київщини за рік зріс одразу на 26,7%, у порівнянні із 2015 роком.
Нагадаємо, у 2015 році індекс будівельної продукції регіону знизився на 0,3%, у порівнянні із 2014 роком, а обсяги будівництва житла скоротилися на 5,9%.
У 2016 році , серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіону – Бровари.
Нагадаємо, нині у Броварах європейська компанія зводить один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia.
Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачатиме 100 житлових будинків.