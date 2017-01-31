Киевская область за 2016 год стабилизировала ситуацию в сфере строительства
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. После падения объемов строительства в 2015 году, Киевской области удалось восстановить рост показателей в сфере, сообщает УНН со ссылкой на данные госстатистики.
По итогам 2016 года, индекс строительной продукции Киевской области за год вырос сразу на 26,7%, по сравнению с 2015 годом.
Напомним, в 2015 году индекс строительной продукции региона снизился на 0,3% по сравнению с 2014 годом, а объемы строительства жилья сократились на 5,9%.
В 2016 году, среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признано Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.
Напомним, сейчас в Броварах европейская компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia.
Общая площадь застройки достигнет 80 га и будет предусматривать 100 жилых домов.