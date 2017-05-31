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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Київщина освоїла 5 млрд грн інвестицій з початку року

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У січні-березні компанії та організації Київської області освоїли 5 млрд грн інвестицій, повідомляє УНН з посиланням на дані статистики.

Київщина освоїла 5 млрд грн інвестицій з початку року

Головним джерелом цих інвестицій залишились власні кошти підприємств та організацій - 55%. Частка залучених коштів у банків та іноземних інвесторів склала 15%.

Найвагомішу частку інвестицій освоєно у сфері будівництва. Зокрема, у будівництво житла було направлено 30% усіх коштів. У грошовому еквіваленті інвестиції у житло склали 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками січня-березня 2017 року серед міст Київської області лідерами за обсягом виконаних будівельних робіт визнано м.Бориспіль, м.Славутич та м.Бровари.

Бровари також визнано найкращим передмістям столиці, за результатами опитування. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко). Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. 

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