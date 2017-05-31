Киевская область освоила 5 млрд грн инвестиций с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В январе-марте компании и организации Киевской области освоили 5 млрд грн инвестиций, сообщает УНН со ссылкой на данные статистики.
Главным источником этих инвестиций остались собственные средства предприятий и организаций - 55%. Доля привлеченных средств у банков и иностранных инвесторов составила 15%.
Весомую долю инвестиций освоено в сфере строительства. В частности, в строительство жилья было направлено 30% всех средств. В денежном эквиваленте инвестиции в жилье составили 1,5 млрд грн.
Напомним, по итогам января-марта 2017 среди городов Киевской области лидерами по объему выполненных строительных работ признано Борисполь, Славутич и Бровары.
Бровары также признан лучшим пригородом столицы, по результатам опроса. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавское городок). Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой.